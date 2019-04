Vida Urbana Pregoeiro é preso na 3ª fase da Operação Decantação Elvis Presley Mendanha foi preso em Goiânia e foi conduzido a sede da Polícia Federal

Elvis Presley Mendanha um dos alvos da terceira fase da Operação Decantação foi preso na manhã desta quinta-feira (4) em Goiânia. Ele foi conduzido à sede da Polícia Federal. Elvis atua como pregoeiro da Saneago é comissionado do governo estadual à disposição da estatal. Foi mantido no cargo por decreto do governador Ronaldo Caiado em 27 de fevereiro. Os outros dois m...