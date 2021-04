Cidades Prefeituras só receberão novas doses de vacinas se atualizarem em 100% sistema do Ministério Afirmação foi feita pelo governador Ronaldo Caiado e diz respeito a novos grupos após municípios finalizarem imunização de idosos

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou no final da manhã desta quinta-feira (29), em Catalão, que as prefeituras só vão receber novas doses para imunizar os novos grupos após darem baixa de 100% no sistema do estoque do Plano Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. “Se não tiverem dado baixa, não tiverem identificado as pessoas, não tiverem transmitido n...