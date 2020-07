Cidades Prefeituras relatam demora para liberação de leitos Covid-19 Municípios de Goiás vivem rotina de espera por vagas de internação de pacientes com o novo coronavírus e há casos de óbitos antes de a vaga ser liberada. Transporte também é desafio

Em Campos Verdes de Goiás, 330 km de Goiânia, um paciente de 94 anos com o novo coronavírus esperou mais de dois dias até conseguir uma vaga em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nesta terça-feira (21). Já um paciente com o mesmo diagnóstico de Santo Antônio de Goiás morreu antes de ser transferido, assim que conseguiu a vaga, no último dia 12. O mesmo oco...