A demora na entrega dos resultados dos testes para o novo coronavírus está, segundo secretários municipais de saúde ouvidos pelo POPULAR, prejudicando o trabalho de controle do avanço da doença nas cidades do interior. Apesar de a Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) afirmar que a demora é de 3 dias, muitas prefeituras afirmam que o resultado fica pronto entre 4 e 5 dias e em alguns casos até uma semana. Na rede pública, os testes são analisados pelo Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen Goiás).

O número de casos suspeitos sob análise pelo Lacen Goiás vem se acumulando ao longo dos últimos 10 dias. Sem considerar os dados desta segunda-feira, que até o fechamento desta edição não haviam sido todos oficializados, o número de casos comprovados subiu 7 vezes e o de descartados, 5, entre o dia 12 - quando foram confirmados os primeiros três pacientes com coronavírus no Estado – e o dia 22. No mesmo período, o número de casos suspeitos aumentou 51 vezes, pulando de 15 para 765.

Uma das consequências na demora é a possível subnotificação dos casos em Goiás. Mas os secretários municipais reclamam que a demora afeta o monitoramento do avanço do coronavírus nas cidades, uma vez que normalmente os contatos das pessoas infectadas só passam a ser investigados quando a suspeita é confirmada. Até lá, a recomendação tem sido apenas o isolamento do caso suspeito.

A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás (Cosems-GO), Verônica Savatin, diz que enquanto o número de casos suspeitos estiver pequeno fica fácil para os municípios do interior monitora-los, mas reconhece que a situação complica quando o índice aumentar. “A preocupação é se vamos realmente saber quem teve contato com a pessoa depois (da possível confirmação de um caso suspeito)”, declarou.

Verônica diz que não tem muita opção porque as prefeituras precisam recorrer a um laboratório público para os testes e o único é o Lacen Goiás. Ela também comenta que a secretaria estadual tem focado mais na estruturação dos leitos para atendimento dos casos graves no momento.

A superintendente de Vigilânia em Saúde da SES-GO, Flúvia Amorim, diz que os resultados têm sido entregues em 72 horas e que o Lacen Goiás consegue analisar até 60 exames por dia, sendo que a partir desta semana poderia aumentar o procedimento para 80/dia.