Cidades Prefeituras querem entrar na discussão sobre ônibus na Grande Goiânia Prefeitos das cidades da região metropolitana da capital afirmam que mudanças no sistema deveriam ser debatidas em conjunto e não apenas pela capital

O início das discussões sobre um novo modelo para o sistema de transporte coletivo da região metropolitana por parte da Prefeitura de Goiânia provocou questionamentos das demais administrações municipais. Os prefeitos querem participar do debate, que deve causar mudanças para a população de seus municípios, com a subdivisão da rede metropolitana. A intenção do Paço M...