Cidades Prefeituras de Goiás iniciam desmobilização de hospitais para Covid-19 Rio Verde e Trindade desativaram leitos específicos para pacientes com coronavírus após queda no número de internações. SES-GO pede cautela na atual situação

Os municípios de Rio Verde, na Região Sudoeste, e Trindade, na região metropolitana de Goiânia, são os primeiros a iniciarem a desativação de leitos específicos para o atendimento de pacientes de Covid-19 no Estado. Sob o argumento do baixo número de internações e possibilidade de atender a demanda com menos locais, as administrações pregam a manutenção de menos hospit...