As prefeituras de cidades goianas que tiveram casos de moradores com o novo coronavírus (Covid-19) têm adotado diferentes medidas para barrar a disseminação da doença. Entre elas está Goianésia, a 175 km de Goiânia, que determinou o uso obrigatório de máscaras por parte da população em ambientes públicos e privados.

O prefeito Renato Menezes de Castro (MDB) segue orientações do Ministério da Saúde para enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19). O decreto municipal foi publicado no último dia 6 de abril. De acordo com o documento, é obrigatória a utilização das máscaras, mesmo que sejam caseiras.

Para quem tiver sintomas gripais, a recomendação é continuar usando máscaras cirúrgicas e a indicação é a mesma para quem morar junto com pessoas que tenham os sintomas. Em um anexo ao decreto, há ainda instruções sobre como produzir e higienizar máscaras feitas em casa pelos próprios moradores da cidade. A instrução é que elas sejam feitas com algodão, tricoline ou TNT, e precisam ter, no mínimo, duas camadas de pano. Ao limpar o item caseiro é recomendado usar água e sabão ou água sanitária.

Fiscalização

O prefeito de Goianésia destaca que nesta semana a fiscalização terá maior rigor. “A primeira semana foi de adaptação, com orientações para a população. Já a partir de agora será intensificado o trabalho”, afirma. “A Polícia Militar estará nas ruas para isso”, acrescenta.

Renato Menezes aponta que os comércios já foram advertidos e serão mais cobrados para que não deixem clientes entrarem sem a proteção. “É natural que demanda um tempo para que todos saibam e se adequem. Mas já estudamos que a partir da próxima semana sejam multados aqueles que não estejam de máscaras”, frisa.

“É importante lembrar que a máscara não substitui as demais medidas de proteção. Ela é mais uma aliada no combate a disseminação da Covid-19”, ressalta o prefeito.

Distribuição

Na visão de Renato, a população tem cooperado com o decorrer do tempo. “Cerca de 60% dos moradores hoje estão fazendo já o uso da máscara. Com o passar dos dias esperamos que este número seja crescente”, ressalta. “Temos muita gente que apoia o que tem sido feito. Uma moça da cidade que se curou da Covid-19, por exemplo, fez mil máscaras e distribuiu aos moradores para ajudar”, relata.

O município também adquiriu material. Para ajudar a população carente, funcionários do município, profissionais de saúde e parentes destes funcionários o município está realizando a distribuição de 20 mil máscaras. “São todas de tecido, laváveis e feitas nas confecções locais. Essa foi a forma que encontramos devido a escassez das máscaras cirúrgicas no mercado”, explica o secretário de saúde do município, Hisham Mohamad Hamida.

O secretário aponta que cerca de 10 mil já foram entregues e está previsto aproximadamente 8 mil doações nesta semana. “Vale ressaltar que a ideia é proteger a todos. Esta é uma forma de prevenir e ajudar. Inclusive, o dinheiro das multas que serão cobradas daqui há alguns dias não irão para o cofre do município, mas será revertido em cesta básica para a população mais carente”, afirma.

Atualmente Goianésia tem 16 casos confirmados, de acordo com o secretário. “Apesar da Secretaria Estadual de Saúde do Estado divulgar 10 casos, na nossa conta colocamos os seis que foram curados. É cumulativa a contagem para irmos monitorando a situação”, esclarece.

A prefeitura de Goianésia também implantou desde o dia 25 de março a chamada “Barreira Sanitária”. Nesta iniciativa, profissionais aferem a temperatura de motoristas que chegam na cidade. Além disso, os condutores e passageiros tem sido orientados quanto aos cuidados e as formas de prevenção ao novo coronavírus.

Novas ações

No município de Anhanguera, algumas medidas alternativas também foram adotadas. Na menor cidade de Goiás, com 1.149 habitantes, a confirmação de um caso do novo coronavírus teve impacto imediato entre a população local. Desde que o resultado ficou pronto, na última quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) passou a distribuir máscaras para todos que chegavam na cidade pela única entrada que tem, na GO-305.

Até então, quando o paciente ainda aguardava a resposta do teste, os visitantes tinham a temperatura medida para saber se estavam ou não com febre.

As máscaras, de acordo com a titular da SMS, Marta Valéria Rodrigues Fonseca, são de tecido e estão sendo ainda distribuídas a cada morador, de casa em casa. “Fizemos também máscara infantil e vamos entregar hoje (terça-feira, 14).” No total, são 1.200 máscaras para a população da cidade, segundo a secretária. Deste quantitativo, 100 delas são infantis.

Já em Aparecida de Goiânia, o município implantou um 0800 onde as pessoas com sintomas leves podem garantir uma consulta em até 48 horas. Além disso, está aberto um espaço para ajuda psicológica.

Em Rio Verde, o combate também tem sido intensificado. No município salas de aulas modulares paradas estão agora se transformando em um Hospital de Campanha, para atender os casos da Covid-19.