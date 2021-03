Cidades Prefeituras da região metropolitana de Goiânia esperam maior envolvimento para conter Covid-19 Autoridades avaliam melhora na adesão da população ao decreto para combate à doença, mas ainda há margem para crescer

As autoridades municipais em Goiânia e Aparecida de Goiânia avaliam que perceberam uma maior adesão da população às medidas restritivas para conter a Covid-19. No primeiro dia, segunda-feira (1), o índice de isolamento social foi de 32,6%, não muito diferente das demais segundas-feiras de 2021 (veja quadro). A expectativa é que a cada dia mais pessoas cumpram as regr...