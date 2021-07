Cidades Prefeituras colocam no fim da fila quem quer escolher vacina contra Covid-19 em São Paulo "Sommelier de vacina", como é chamado nas redes sociais, que não quiser se vacinar com o imunizante disponível no posto de saúde no momento terá que aguardar o final do processo de imunização de toda a população adulta em São Bernardo e São Caetano

A Prefeitura de São Bernardo (ABC), gestão Orlando Morando (PSDB), e a Prefeitura de São Caetano, gestão Tite Campanella (Cidadania), adotaram, a partir desta quinta-feira (1º), um novo protocolo para pessoas que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 por causa da marca do imunizante. Quem não quiser se vacinar com o imunizante disponível no posto de saúde n...