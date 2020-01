Cidades Prefeituras aguardam reunião para definir participação na conta de desoneração da tarifa Gestores de municípios da região metropolitana aguardam encontro da CDTC para se posicionarem sobre valor da tarifa de ônibus e possível destinação de recursos ao sistema

Prefeituras da região metropolitana de Goiânia ainda aguardam para se posicionarem oficialmente sobre a participação na partilha das responsabilidades na conta de desoneração da tarifa do transporte coletivo. Em reportagem publicada ontem no POPULAR foi apresentado o cálculo que mostra que o valor da passagem do transporte coletivo pode chegar a R$ 4,60, com base na fór...