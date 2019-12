Cidades Prefeitura volta atrás e reconstrói alça de acesso na GO-020 Moradores de condomínios na região dos Jardins reclamaram do aumento do trânsito com canalização da via no início de novembro

Pouco mais de um mês depois de fechar uma alça lateral na GO-020 a condomínios fechados na região dos Jardins, a Prefeitura de Goiânia iniciou as obras para reabri-las. No início de novembro, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços (Seinfra) fechou um dos dois acessos existentes à Avenida Diógenes Sampaio, no Bairro Alphaville, que acabou canalizado para uma única ...