Cidades Prefeitura vai renovar contrato de bicicletas compartilhadas em Goiânia Compartilhamento em estações fixas deve se manter por 180 dias e Paço vai fazer nova licitação

O serviço de compartilhamento de bicicletas em Goiânia deverá ser renovado por mais 180 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento (Seplanh). O contrato de autorização para implantação, manutenção e operação do serviço de bicicletas compartilhadas com a empresa pernambucana Serttel está vencido desde outubro do ano passado, de acordo com o...