Cidades Prefeitura revitaliza lago de parque na Vila Vera Cruz em Goiânia Clima seco em Goiânia contribuiu com o assoreamento do lago no Parque Jerivá, na Vila Vera Cruz

Mais um lago de Goiânia começou a passar por um processo de desassoreamento nesta semana. A Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) aproveitou o período de seca para esvaziar o lago do Parque Jerivá, na Vila Vera Cruz, e iniciar os trabalho. A intervenção começou no último domingo (11) e deve ser finalizada em outubro. A estimativa é de que o poder público irá gasta...