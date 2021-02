Cidades Prefeitura retira pessoas que viviam em buraco feito em viaduto, em Goiânia Grupo estava instalado próximo ao Cepal há mais de um ano. Riscos estruturais teriam sido o principal motivo para a intervenção

A Prefeitura de Goiânia realizou nesta quarta-feira (3) a remoção de um grupo de pessoas em situação de rua que moravam embaixo de um viaduto no Setor Sul, próximo ao Cepal. Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), a intervenção era urgente devido ao risco estrutural do local, já que para ter acesso à parte de baixo do viaduto, o grupo havia quebrado u...