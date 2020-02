Cidades Prefeitura retira 300 kg de lixo da Praça Universitária após pré-carnaval em Goiânia Festa reuniu quatro blocos neste sábado (8)

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) retirou 300 kg de lixo da Praça Universitária, em Goiânia, na manhã deste domingo (9). O acúmulo é resultado de um pré-carnaval que contou com a participação de quatro blocos carnavalescos e reuniu diversos foliões, sua maioria jovens, na noite deste sábado (8). De acordo com a Prefeitura de Goiânia, a organização do evento a...