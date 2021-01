Cidades Prefeitura questiona se OS continuará gestão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) rescindiu recentemente com o Estado para administração de hospitais em Jaraguá, Pirenópolis e Santa Helena de Goiás

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia questionou nesta segunda-feira (11) se a Organização Social (OS) Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH) pretende continuar cumprindo contrato vigente com o município para a gestão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). A dúvida surgiu após a OS anunciar o rompimento com o governo de Goiás nos contratos para os hospitais estaduais de Jaraguá, Pirenópolis e Santa Helena de Goiás. Somados, os três contratos...