Cidades Prefeitura quer implantar taxa para lixo em Goiânia Cobrança será feita junto com IPTU e poderá ser parcelada. Valor será definido em 90 dias e vai levar em conta construção e frequência da coleta.

O projeto de lei que cria a Taxa de Limpeza Pública (TLP) de Goiânia foi encaminhado nesta quarta-feira (14) para a Câmara Municipal. O documento assinado pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos) permite que a cobrança seja realizada junto com o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) já no próximo ano. A medida foi tomada por conta do Novo Marco do Saneamento, ...