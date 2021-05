A prefeitura de Goiânia publicou um novo decreto de restrições contra a Covid-19 nesta noite de terça-feira (25). O documento anterior havia vencido. No entanto, a regras não sofreram alterações, mantendo as flexibilizações do comércio por mais uma semana. O prefeito Rogério Cruz vai avaliar a necessidade de mudança de algumas restrições, dependendo dos indicadores que já apontam aumento de casos de Covid-19 em algumas regiões de Goiás.

Após a Fiocruz prever aumento de internações e mortes por Covid-19 em Goiás, a prefeitura passou a demonstrar uma preocupação maior com as regras do decreto. Por isso, a validade do documento atual é apenas de uma semana, e não duas, como antes. A intenção é repensar ações para freiar a contaminação do vírus e impedir que o município seja atingido com uma possível terceira onda. Um novo decreto deve ser publicado no dia 1° de junho.