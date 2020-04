A prefeitura da cidade de Goiás determinou que as entradas do município sejam bloqueadas ou tenham barreira sanitária pelos próximos seis dias, limitando o acesso apenas a moradores locais. A medida foi decretada nesta segunda-feira (6) e será aplicada das 17 horas desta terça-feira (7) até as 23h do próximo domingo (12) como forma de combater a disseminação do novo coronavírus durante o período da Semana Santa, celebrado pela Igreja Católica.

Devido à pandemia da Covid-19, os eventos previstos para a época foram cancelados. A tradicional Procissão do Foragéu, existente desde 1745, foi um deles. Ela ocorreria nesta quarta (8), mas não será realizada neste ano. A estimativa da organização era de que entre 60 mil e 65 mil pessoas estivessem presentes.

De acordo com o decreto, assinado pela prefeita Selma de Oliveira Bastos Pires (PT), o acesso ao município será permitido apenas em caso de entregas de medicamentos em farmácias, hospital e unidades de saúde; de mercadorias em padarias, mercearias, mercados e supermercados; para a prestação de serviços de segurança privada, de tratamento e abastecimento de água, e de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; para assistência médica e hospitalar, serviços funerários e outras atividades ligadas a serviços essenciais.

Segundo o documento, o Departamento de Fiscalização Municipal e a Vigilância Sanitária terão o auxílio da força policial para cumprir as medidas restritivas em vigor, como o impredimento à entrada de novos hóspedes em hotéis, pousadas, hostéis, casas de temporada ou outros estabelecimentos do tipo, o que está proibido desde 20 de março. O decreto proíbe ainda o consumo de bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais instalados em postos de combustíveis situados em rodovias.