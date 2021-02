Cidades Prefeitura prepara 9 pontos de vacinação para idosos em Goiânia Dois locais funcionarão em sistema drive-thru; público atendido será de pessoas com mais de 85 anos e acamados com mais de 60 anos

A Prefeitura de Goiânia prepara nove lugares, incluindo dois pelo sistema drive-thru, para aplicar as doses da vacina contra a Covid-19 em todos os idosos com mais de 85 anos de idade e acamados com mais de 60 da capital. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) é de que novas doses cheguem a Goiás neste fim de semana e a vacinação comece já na p...