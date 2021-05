Cidades Prefeitura permite funcionamento de cinemas e teatros em Aparecida de Goiânia Museus e bibliotecas também estão permitidos, desde que com 30% da capacidade

Em portaria publicada no Diário Oficial do município desta quinta-feira (20), a Prefeitura de Aparecida de Goiânia decidiu permitir o funcionamento de cinemas e teatros com 30% da capacidade, assim como museus e bibliotecas O documento também traz uma série de medidas que devem ser seguidas para evitar contaminações pelo coronavírus, entre elas a implementação de um ...