A Prefeitura de Rio Verde liberou o funcionamento dos estacionamentos rotativos no município a partir desta segunda-feira (27). A medida foi necessária por conta do retorno de grande parte das atividades comerciais.

Segundo a Agência Municipal de Trânsito (AMT) da cidade, com a liberação espera-se garantir a organização de veículos estacionados em via pública, considerando que a movimentação nas ruas será maior. Mas, o órgão ressalta que é preciso manter o distanciamento e as medidas básicas de prevenção contra o coronavírus.

Os motoristas podem regularizar as vagas através do aplicativo, da tag ou dos monitores da EXP Parking, que já retornaram às atividades.