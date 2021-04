Cidades Prefeitura inicia vacinação contra covid-19 em posto na Igreja Universal do Reino de Deus Essa é a primeira vez que um templo religioso funciona como espaço voltado para essa função na cidade

A prefeitura de Goiânia começou nesta quinta-feira, 29, a vacinação no posto localizado na Igreja Universal do Reino de Deus, em Goiânia, da qual o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) é licenciado. O Popular registrou movimento tranquilo nesta manhã , devido ao grupo prioritário menor - profissionais da saúde - e o atendimento por agendamento por meio do apl...