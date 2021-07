Cidades Prefeitura inicia retirada de 104 jamelões em Goiânia A ação teve início na manhã desta sexta-feira (16) e deve seguir até às 18 horas de domingo

Atualizada às 9h43. Começou na manhã desta sexta-feira (16) a retirada de jamelões na Avenida Alexandre de Morais, no Parque Amazônia, em Goiânia. A ação realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) deve seguir até às 18 horas de domingo e 104 jamelões serão removidos. A retirada das árvores é em parceria com a Agência Municipal do Meio Ambiente (...