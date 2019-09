Cidades Prefeitura inicia obras de prolongamento da Marginal Botafogo Previsão é que trabalhos sejam concluídos em sete meses e ocorrerá simultaneamente à construção de viaduto

A prefeitura iniciou, na manhã desta segunda-feira (2), o prolongamento da Marginal Botafogo que segue até a 2ª Avenida, no Setor Pedro Ludovico estimado em R$ 13,06 milhões. A previsão é de que no próximo dia 12 de setembro sejam lançadas as obras de construção do viaduto com a Marginal Botafogo. No total, estima-se que cerca de 60 mil veículos passem diariamente pela via, além de cerca de 100 mil na Marginal, sendo estes os mais afetados pelas mud...