Cidades Prefeitura inicia implantação de galeria de águas pluviais na Região da 44 Obras estão localizadas entre os cruzamentos da Rua 44 e Avenida Contorno. Prazo estimado é de 15 dias

A Prefeitura de Goiânia deu início, na manhã desta segunda-feira (30), às obras de construção de uma galeria de águas pluviais, na Avenida Leste-Oeste, nos cruzamentos com a Rua 44 e com a Avenida Contorno, no Centro. A obra integra a rede de drenagem do prolongamento da Leste-Oeste que possui 8,1 km de extensão e liga Rua 74, no Centro e a GO-403, em Senador Canedo. N...