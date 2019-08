Cidades Prefeitura inaugura Centro de Saúde da Família no Residencial Itaipu, em Goiânia Unidade reunirá dois antigos CSFs da região, sendo eles os do Residencial Itaipu e do Setor Ana Clara. Segundo o Paço, unidade terá capacidade de atender a 20 mil moradores

O Centro de Saúde da Família (CSF) do Setor Residencial Itaipu, na Região Sudoeste da capital, será inaugurado pela Prefeitura de Goiânia na manhã deste sábado (24). De acordo com o Paço, a unidade terá capacidade para atender a 20 mil pessoas e reunirá dois antigos CSFs da região, sendo eles os do Residencial Itaipu e do Setor Ana Clara. Além desses bairros, a nova e...