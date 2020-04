Uma das cidades turísticas mais conhecidas de Goiás, Pirenópolis divulgou novas medidas para evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19). As novas orientações foram divulgadas em uma live com a presença do prefeito João Batista Cabral, conhecido como João do Léo, e diversas autoridades da saúde e da Justiça. As medidas já estão valendo nesta quinta-feira (2). O município tem três casos suspeitos e nenhum confirmado.

Entre as medidas está o monitoramento 24 horas de todas as entradas da cidade com a presença de equipes da Polícia Militar e da Secretaria da Saúde. O Alto da Lapa está fechado para a entrada e saída de veículos. O local está sinalizado com manilhas, cones e fitas, impedindo assim o trânsito.

O fluxo de veículos está liberado somente pelo portal da cidade, que está sendo monitorado. O trevo da saída para a pedreira, para quem vem do Morro dos Pireneus, e a saída do aeroporto também receberam blitzen. Equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Saúde estão nestes pontos e, ao abordar os veículos, os profissionais utilizam termômetros a laser para verificar a temperatura dos ocupantes.

A assessoria de imprensa da prefeitura informou que as novas medidas seguem por tempo indeterminado e durante este período o acesso de turistas também está suspenso.