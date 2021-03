Cidades Prefeitura exclui Ministério Público do COE de Goiânia O órgão atuava como convidado, não tinha direito a voto, mas a decisão preocupa o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi

Em entrevista à CBN Goiânia na manhã desta sexta-feira (12), o procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, informou que o Ministério Público de Goiás (MP-GO) foi retirado do das reuniões do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) de Goiânia. A decisão foi recebida com surpresa pelo órgão: “Por incrível que pareça, na data de ontem o prefeito de Goiânia e...