Cidades Prefeitura estima aumento em prevalência da Covid-19 com nova testagem em Goiânia Terceira etapa do inquérito sorológico na capital é feita neste sábado (20). Na etapa anterior, no dia 30 de maio, 0,7% dos 2.500 examinados estavam positivos para o novo coronavírus

O terceiro inquérito sorológico para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) em Goiânia, realizado neste sábado (20), tem estimativa para o número maior de positivos para a Covid-19 do que nas etapas anteriores da testagem. Na etapa anterior, 0,7% das amostras foram positivas para a doença. O exame é feito com a mesma metodologia da segunda etapa, a partir da coleta do sangue v...