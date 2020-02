A prefeitura de Serranópolis, cidade goiana, que fica no Entorno do Distrito Federal, abriu dois novos concursos públicos e oferta, no total, 612 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O primeiro edital oferece 57 vagas para professores com formação em língua portuguesa, matemática, pedagogia ou normal superior. São 30 horas semanais com remuneração de R$ 2.397,73. Os candidatos dessas vagas devem fazer prova objetiva, prova prática e prova de títulos.

Já o segundo é destinado a agente de alimentação, mecânico geral, operador de máquinas pesadas e rodoviárias, profissional de obras e serviços, zelador de cemitério, eletricista de alta e baixa tensão, assistente educacional infantil, condutor de serviços municipais, fiscal municipal, fiscal de vigilância sanitária, fiscal de meio ambiente e profissional de apoio.

Nesse último são ofertadas 555 vagas, que também dá chance para analista de processos ambientais de impactos locais, inspetor e fiscal, enfermeiro, técnico em edificações, enfermagem e radiologia e auxiliar de - atividades operacionais, varrição e coleta, serviços mecânicos e operacionais, segurança, consultor odontológico, serviços administrativos.

A carga horária dos profissionais aprovados no segundo edital será de 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.045,10 a R$ 2.500. Os candidatos farão duas provas: uma objetiva e outra prática, de acordo com o cargo que postulam.

Inscrição

O concurso é organizado pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba (Fesg). A inscrição deve ser feita pelo site da instituição a partir do dia 1º de abril. O prazo se encerra no dia 20 do mesmo mês. As taxas variam de R$ 35 a R$ 80, a depender do cargo.

O certame terá validade de dois anos, contados a partir da data da publicação da homologação da classificação final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a depender do órgão.