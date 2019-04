Vida Urbana Prefeitura divulga que na Estação Ferroviária funcionará uma galeria de artes e um café Local também terá um posto da guarda civil e uma unidade da Atende Fácil

A Prefeitura de Goiânia divulgou oficialmente pelas redes sociais na tarde desta terça-feira (16) que na Estação Ferroviária, no Centro da capital, irá funcionar uma galeria de artes, um posto da guarda civil, uma unidade do Atende Fácil e um café. Segundo o prefeito Iris Rezende (MDB), os trabalhos vão contemplar também a revitalização de uma parte da Praça do Tra...