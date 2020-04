A Prefeitura de Rio Verde divulgou na segunda-feira (27) que os parques e praças do município devem permanecer fechados por conta da pandemia do novo coronavírus, e que obras prontas para serem entregues devem aguardar inauguração.

O secretário de Ação Urbana do município, Luiz Pasquim explica que na região norte do já foram entregues três praças. Além disso, a obra da praça no bairro Santa Cruz é a primeira na região sul e depois ainda será entregue mais uma no residencial Serra Dourada.

Além disso, o secretário ressalta que as obras já concluídas não devem ser inauguradas por agora e pede para que as pessoas cumpram o isolamento social. “Por enquanto ainda não será inaugurada, até passar essa crise momentânea. A gente pede a compreensão da população para que não venham para a praça”, disse Pasquim.

Conforme decreto publicado pela cidade, com orientações e determinações para prevenção da Covid-19 a população deve evitar aglomerações e ao sair nas ruas usar máscara. O documento leva em consideração o decreto do governo estadual.