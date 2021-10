Cidades Prefeitura decreta luto oficial por 3 dias em Rio Verde, em homenagem a vítimas de naufrágio no MS Decreto cita nominalmente cinco pessoas, entre elas Geraldo Alves de Sousa, que foi vereador e presidente do Sindicato Rural local

A prefeitura de Rio Verde decretou luto oficial por três dias em homenagem aos moradores da cidade, vítimas do naufrágio de um barco-hotel no Rio Paraguai, ocorrido na tarde desta sexta-feira (15). O documento foi assinado pelo prefeito Paulo do Vale neste sábado (16). O documento cita nominalmente Geraldo Alves de Sousa, Olímpio Alves de Sousa, Fernando Rodri...