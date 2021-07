Cidades Prefeitura de Trindade decreta risco de emergência hídrica Município proíbe que caminhões-pipa retirem volumes do lago do Parque Lara Guimarães, que já enfrenta rebaixamento em 1,5 metro em relação ao nível normal

O prefeito de Trindade, Marden Júnior, decretou nessa quarta-feira (14) risco de emergência hídrica diante do rebaixamento dos mananciais que abastecem o município e da estiagem, que tem previsão de perdurar até setembro, por cerca de 90 dias. O artigo 3º do decreto prevê a possibilidade de restrição da captação direta de água na Bacia do Arrozal para atender agrope...