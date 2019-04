Vida Urbana Prefeitura de Santo André descarta meningite como causa da morte de neto de Lula Arthur Araújo Lula da Silva, de sete anos, morreu no dia 1.º de março após dar entrada em hospital com febre, náuseas e dores abdominais

A Prefeitura de Santo André descartou meningite como a causa da morte do neto do ex-presidente Lula, Arthur Araújo Lula da Silva, de sete anos. O menino morreu no dia 1.º de março. Após a morte do neto, Lula obteve autorização da Justiça Federal do Paraná para acompanhar o velório em São Bernardo do Campo. Foi a primeira saída do ex-presidente desde a sua prisão...