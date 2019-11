Cidades Prefeitura de São Miguel do Araguaia vai abrir inscrições para um novo processo seletivo Para participar, os interessados devem realizar a candidatura diretamente na sede da administração municipal

A prefeitura de São Miguel do Araguaia vai abrir inscrições para um novo processo seletivo na próxima segunda-feira (2). O processo é para admissão de profissionais em diferentes áreas dentro da administração municipal. Para participar, os interessados devem realizar a candidatura diretamente na sede do órgão (Rua 03, n° 778, Centro, São Miguel do Araguaia - GO),...