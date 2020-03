A prefeitura de Rio Verde publicou um decreto, na sexta-feira (20), suspendendo os repasses às Organizações de Sociedade Civil, que celebram algum termo de fomento, ou seja, algum contrato de pretação de serviço. A medida é consequência do decreto de emergência em Saúde Pública, assinado pelo prefeito Paulo do Vale (DEM) na semana passada, para conter o vanço do coronavírus na cidade.

Conforme descrito na decisão de sexta, a prestação de serviços por essas OSCs ficará impossibilitada diante da atual situação do município e, por isso, a suspensão. A prefeitura irá manter, porém, o repasse referente à folha de pagamento dos servidores dessas organizações.

A suspensão deve durar enquanto o decreto de emergência estiver em vigor. Ou seja, pode ser revogada a depender da melhora do quadro epidemiológico tanto em Rio Verde quanto em Goiás e no País.