A Prefeitura de Rio Verde informou que as unidades escolares do município terão as aulas suspensas a partir de terça-feira (17) por determinação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO). Nesta segunda-feira (16), as unidades ainda receberão as crianças que precisarem de atendimento até que os pais ou responsáveis se organizem.

A nota técnica da SES determina aos órgãos da administração direta e indireta, empresas públicas, privadas e do terceiro setor, a avaliação imediata da possibilidade de realização de teletrabalho em todas as áreas com perfil administrativo.

Qualquer emergência ou esclarecimento, a população deve ligar na Central de Combate ao Coronavírus de Rio Verde pelo número: (64) 992052617.­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­