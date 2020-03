A Prefeitura de Rio Verde, no Sul de Goiás, anunciou nesta sexta-feira (27) que vai retomar a vacinação contra H1N1 na próxima segunda-feira (30). A campanha teve início na última segunda (23) e vai até 22 de maio, mas foi interrompida na quarta (25), segundo a gestão municipal, por conta do não repasse de novas doses pela Regional de Saúde e do Ministério da Saúde.

Nesta etapa da vacinação, o foco está nos idosos. Pessoas com mais de 60 anos de idade podem se vacinar em diferentes pontos da cidade, das 7h30 às 17h, em sistema de drive thru (dentro do carro) e em pontos volantes. Confira a lista:



Drive Thru

- Clube Dona Gercina;

- Estacionamento do Clube Campestre;

- Feira Coberta da Vila Amália I – Estádio Mozart Veloso do Carmo

- Terminal dos Trabalhadores – Bairro Popular

Pontos volantes:

- Tiro de Guerra;

- Quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar

- Escola Chaffic Antônio – Bairro Céu

- Escola EMEF Dr. João Barbosa Neto – Bairro São Tomaz

- Praça Joaquim Velasco, em frente a UBS do Bairro Popular

- Praça Carolina Leão Veloso no Bairro Morada do Sol

- Praça Brasilino Custódio da Silva – Vila Borges

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs) dos distritos



Idosos que estiverem acamados ou em abrigos serão vacinados in loco, sem necessidade de se deslocarem a um dos pontos de vacinação. Para solicitar atendimento e esclarecer dúvidas, o telefone disponibilizado é o (64) 9 9312-8832.