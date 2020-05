Cidades Prefeitura de Rio Verde prorroga teletrabalho na administração municipal até o dia 30 de junho O objetivo é manter o distanciamento social como medida para evitar a disseminação do novo coronavírus

Em decreto publicado nesta sexta-feira (29), a prefeitura de Rio Verde prorrogou a adoção do teletrabalho nos órgãos e entidades da administração pública municipal até o dia 30 de junho. A mudança foi feita por meio de alteração no decreto de situação de emergência em Saúde Pública no município. A primeira determinação, ainda do dia 16 de março, do início da pan...