A Prefeitura de Rio Verde lançou nesta quinta-feira (7) o Portal do Aluno, página que visa à auxiliar alunos e professores da rede municipal nas atividades online. Para acessar, clique aqui.

No portal, o login de acesso será o número do CPF do aluno. Lá, há dois setores principais: Boletim e Atividades.

Dentro de Atividades, o aluno deve escolher sua turma para visualizar o calendário de atividades. Em seguida, é preciso escolher a data das atividades que pretende acessar.

Nos quadros que representam os dias do calendário, as marcações vermelhas indicam as datas em que não houve lançamento de atividades. Nas que estão em verde, há a possibilidade de acessar arquivos e videoaulas disponibilizados. Além disso, na aba “Resposta” é possível enviar arquivos para exercícios requisitados pelos professores.

Todo o processo pode ser visto no vídeo abaixo:

Para quem tiver dúvidas, a orientação da Prefeitura de Rio Verde é entrar em contato com a secretaria da escola.