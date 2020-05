Cidades Prefeitura de Rio Verde faz pesquisa para identificar a propagação do coronavírus na cidade Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde visitarão os domicílios a partir desta quinta-feira (21) para realizar exames e aplicar questionários aos moradores

Nesta quinta-feira (21), a Prefeitura de Rio Verde começa a realizar uma pesquisa para avaliar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) no município. Técnicos da Secretaria Municipal de Saúde farão visitas a alguns domicílios para aplicar um questionário e um teste sanguíneo rápido com um morador por residência. “O objetivo é medir o nível de imunização da pop...