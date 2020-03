A Prefeitura de Rio Verde informou nesta segunda-feira (30) que a data de vencimento da taxa de vistorias inerentes à renovação de alvará do comércio, indústria e prestação de serviços no município, que aconteceria no próximo dia 24, foi prorrogada para o dia 31 de maio de 2020.

Conforme o comunicado da gestão municipal, a medida considerou o momento de crise causado pelo novo coronavírus e “o objetivo é proteger o contribuinte e também os servidores municipais”.