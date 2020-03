Cidades Prefeitura de Rio Verde determina fechamento de igrejas, shoppings e parques por 15 dias Em novo decreto, a gestão municipal também paralisa festas familiares e cursos presenciais

A Prefeitura de Rio Verde divulgou novo decreto nesta quinta-feira (18) com orientações e determinações para prevenção à disseminação do coronavírus. O novo documento leva em conta determinações expressas no Decreto nº. 9.633, de 13 de março, do governo estadual. Entre os pontos estabelecidos no novo decreto municipal estão a suspensão por 15 dias da realização de fes...