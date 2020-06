Cidades Prefeitura de Rio Verde decreta suspensão das atividades da BRF até 21 de junho Antes do decreto, a BRF já havia anunciado nesta segunda-feira (8) que a indústria ficaria fechada por 14 dias

A Prefeitura de Rio Verde determinou, via decreto, a suspensão das atividades da indústria da BRF Foods do município até o dia 21 de junho. A medida se deve ao fato de que uma testagem de mais de 8,5 mil funcionários coincidiu com o aumento de 496% de casos confirmados de Covid-19 na cidade em dois dias. Antes do decreto, a BRF já havia anunciado nesta segunda-feira (...