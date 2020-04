A prefeitura de Rio Verde assinou decreto na quinta-feira (2) instituindo o Comitê de Enfrentamento Social e Econômico ao Coronavírus (Coesec-RV). O opbjetivo é promover assistência às famílias carentes, que sofrem com os impactos das medidas de combate à Covid-19.

O programa consiste na aplicação dos recursos públicos e na arrecadação de recursos financeiros e alimentares, por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas. O que for doado será destinado às famílias carentes e mais afetadas pelas medidas tomadas para contenção da doença.

O comitê é um grupo aberto que será composto por membros da administração pública direta ou indireta, da Câmara Municipal, do Ministério Público e por representantes da sociedade civil organizada e da sociedade civil em geral de forma livre e espontânea. A coordenação ficará nas mãos do prefeito Paulo do Vale e da Secretaria de Assistência Social.

Entre as competências do comitê está a de planejar, coordenar, controlar e incentivar as medidas de arrecadação de recursos e mantimentos para distribuição às famílias carentes. Além disso, o grupo deve incentivar as doações, supervisionar e monitorar o impacto das medidas adotadas para enfrentamento da doença, articular ações com entes públicos e privados e adotar medidas para garantir o cumprimento do decreto.

Os depósitos para doações poderão ser feitos em uma conta específica que a prefeitura vai criar. Também serão utilizados recursos do Fundo de Assistência Social para as despesas necessárias para realização das ações do programa.

A seleção das famílias que vão ser contempladas será feita pela Secretaria de Assistência Social, com base no cadastro único, que é mantido pela pasta junto ao Ministério da Cidadania. As entidades assistenciais, no entanto, poderão sugerir nomes de famílias carentes, mesmo que não estejam inseridas no cadastro único.