Em ato normativo publicado na terça-feira (17), o secretário Municipal da Fazenda de Rio Verde, Enio Freitas, alterou os prazos de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), Imposto Territorial Urbano (ITU) e do Alvará de Licença de Localização e Funcionamento, referentes ao exercício de 2020.

Os contribuintes, portanto, que tinham até o dia 20 para pagar estes impostos, contam, agora, com o vencimento do dia 17 de abril, sem multa ou juros. Além disso, o pagamento à vista em cota única terá desconto de 20%. Os outros vencimentos ficam mantidos.

Já em relação aos alvarás de comércio, indústria e prestação de serviço, as vistorias para renovação com vencimento em 31 de março passarão para o dia 24 de abril.

A medida é consequência do decreto publicado na segunda-feira (16), que declarou situação de emergência em Saúde Pública no município, em decorrência do avanço do coronavírus, que já registrou dois casos confirmados em Rio Verde.

Com a alteração, a prefeitura espera evitar aglomerações, que são propícias para disseminação do vírus, e são comuns no vencimento dos impostos citados. “Devemos proteger o contribuinte e também os servidores”, diz o ato.