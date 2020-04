Cidades Prefeitura de Quirinópolis impõe multa de R$ 118,36 a quem não usar máscara contra a Covid-19 Decreto publicado na última segunda-feira (20) impõe o uso do acessório em todos os ambientes do município, públicos ou privados como forma de combate à propagação do coronavírus

A Prefeitura de Quirinópolis começou nesta quarta-feira (22) a fiscalizar o uso de máscaras no município. Decreto publicado na última segunda-feira (20) impõe o uso do acessório em todos os ambientes do município, públicos ou privados como forma de combate à propagação do coronavírus. A punição para quem não cumprir a medida é a aplicação de uma multa no valor de R$ ...