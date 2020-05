Cidades Prefeitura de Pirenópolis impõe multa de R$ 100 a quem não usar máscara contra a Covid-19 De acordo com o documento, em caso de reincidência o valor dobra

A Prefeitura de Pirenópolis estabeleceu multa de R$ 100 para quem não utilizar máscaras de proteção em espaços públicos e comércios da cidade turística a 121 quilômetros. O valor dobra em caso de reincidência. A determinação está no novo decreto do município assinado no último dia 8 deste mês. Entre as medidas, também foram estabelecidas multa de R$ 1 mil para quem...